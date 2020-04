Hausse de l'indice des prix +0,3% en mars

L'indice des prix à la consommation, calculé par l'ISPF, a augmenté de +0,3 point en mars. L'augmentation est d'importance, il a en effet varié de +0,9% sur les douze derniers mois. Une évolution qui cache cependant quelques évolutions dans les différentes composantes de l'IPC. Ainsi, les prix des produits manufacturés sont relativement stables depuis le début de l'année. L'indice relatif aux services est en baisse sur la même période de -1,6 points. Une diminution qui s'explique en grande partie par la baisse continue, dans un secteur désormais fortement concurrentiel, des services de téléphonie et d’accès à internet (-11,6% en un mois). L'indice Alimentation a quant à lui augmenté de +2,7% entre février et mars. Un indice tiré vers le haut par les légumes et les produits de la mer qui augmentent respectivement de +3,8% et de +13,4% entre février et mars.