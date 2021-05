Haro sur les chiens errants à Papeete et Pirae

Tahiti, le 19 mai 2021 - Une opération pilote d’identification et de stérilisation des chiens errants est annoncée dans les communes de Pirae et Faa’a.



Le gouvernement annonce un programme de soutien des communes dans la lutte contre l’errance canine et lance une opération pilote de stérilisation des chiens errants dans les communes de Pirae et Faa’a. Ce programme sera accompagné d’une campagne de communication et de sensibilisation auprès des propriétaires de chiens.

Le premier volet de ce programme concerne le lancement d’une opération pilote d’identification et de stérilisation des animaux divagants menée dans les communes de Pirae et de Faa’a. Ces deux communes ont été sélectionnées au vu de l’actualité et après consultation du syndicat pour les communes de Polynésie française (SPCPF).

En parallèle, une action de communication télévisuelle et de sensibilisation des propriétaires de chiens à l’identification et à la stérilisation des animaux de compagnie sera menée. Afin d’obtenir une réduction visible de la population canine divagante, cette campagne devrait être reconduite sur les prochaines années et étendue à d’autres communes de Tahiti et des archipels qui y trouveraient un intérêt, telles que Moorea et Bora Bora.