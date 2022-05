Happy birthday Hyper U



Un anniversaire Hyper U ne se manque pas !

Rendez-vous dans votre supermarché de Pirae du 25 mai au 1 er juillet 2022, pour bénéficier de nombreux cadeaux et promotions en magasin.

Participez au grand jeu pour gagner de nombreux lots et des bons d'achats de 10 000 F ou 14 000 F



Découvrez ici le nouveau catalogue pour prendre connaissance des jeux et des promotions. Catalogue valable du 25 mai au 5 juin,

Pour son anniversaire Hyper U vous offre un bon d'achat de 1000 F offert pour toute nouvelle souscription à la carte Hyper U. Demandez-là à la caisse elle vous sera immédiatement remise !





