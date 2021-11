Hao se débarrasse des déchets électroniques

Hao le 24 novembre 2021- Une opération de collecte de déchets électroniques est actuellement en cours à Hao. Elle est coordonnée par deux associations locales, avec le soutien de la commune. En janvier, à l'issue de l'initiative, les déchets seront acheminés à Tahiti pour être traités.



La commune de Hao, en partenariat avec l’association Jeunesse Poerani basket-ball (AJPBB) et l’association Kaina trek Hao organise une opération de collecte de déchets électroniques. Ainsi depuis le 9 novembre et jusqu'au 6 janvier prochain, les vieux écrans, souris d’ordinateur, télévisions, photocopieurs, imprimantes ou encore téléphones... peuvent être déposés au fare Nioro chaque mardi et jeudi entre 8 et 9 heures.



Ces déchets électroniques qui s'accumulent dans les foyers sont un réel danger pour la nature. Quand ils sont éliminés de façon inadéquate (incinérés ou jetés dans des décharges au lieu d’être recyclés), des substances toxiques comme le plomb, le cadmium ou le mercure, couramment utilisés dans la composition des produits électroniques, peuvent contaminer le sol, l’eau et l’air. L’atoll de Hao peut compter sur la nouvelle génération et sur des associations actives qui luttent sur plusieurs fronts, à l'instar de Monsieur Holman de l'AJPBB qui explique la démarche : “Notre association s’occupe de sport et plus précisément de basket-ball. Mais également de la préservation de l’environnement, nous avons à cœur d’organiser ce type d’actions. Mais ce n’est pas tout, nous avons aussi d’autres projets d’actions écologiques citoyennes participatives que nous allons bientôt mettre en place.”



Lorsque la collecte sera terminée dans le courant du mois de janvier prochain, les déchets seront acheminés vers Tahiti par les armateurs locaux et seront pris en charge par l’entreprise Tahitienne de secteurs publics (TSP), spécialisée dans la collecte et le traitement des déchets en tout genre.