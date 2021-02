Hao marques, prêts, partez !

Tahiti, le 18 février 2021 - Mercredi matin, l’école Te Tahua o Fariki de Hao organisait son traditionnel cross. Les nombreux élèves des classes de maternelle et primaire ont participé à la course, encadrés par le personnel de l’établissement et communal avec un protocole de mesures sanitaires.





C’était l’effervescence mercredi matin à Hao. Sous un ciel radieux, les élèves de l’école maternelle et primaire Te Tahua o Fariki étaient réunis pour le traditionnel cross scolaire. Toutes les classes, filles et garçons, se sont succédé sur la ligne de départ afin d’arriver au bout de leur parcours. Ils étaient encouragés par les parents et encadrés par le personnel de l’établissement, aidé des mūto'i, des pompiers, de la gendarmerie et des services civiques de la commune. Un protocole sanitaire était instauré avec obligation du port du masque et postes de désinfection des mains.