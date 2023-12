Hao fait son Noera ‘ārearea

Hao, le 21 décembre 2023 - À Hao, le Noera ‘ārearea a débuté cette semaine par des activités de confection sur le thème de l’environnement. Des moments conviviaux de partage et d’échanges intergénérationnels.



Chaque année, la commune de Hao organise le Noera ‘ārearea, des festivités de Noël animées par les participants eux-mêmes. L’événement a pour but d’animer le village et les quartiers avec des activités sportives, culturelles, écologiques ou œcuméniques durant les vacances scolaires de fin d’année.



La troisième édition de l’événement a débuté le 18 décembre et se déroulera jusqu’au 5 janvier prochain. En raison des travaux de démolition de la mairie de Hao, où se tenaient les festivités les années précédentes, elles se déroulent cette année dans la salle omnisports Maroake taharoa.



Lundi, pour le lancement du Noera ‘ārearea, tous les participants se sont regroupés à partir de 18 h 30. Ils étaient 224, répartis en cinq équipes représentant chacune un quartier du village de Otepa. Elles ont toutes convergé depuis leur quartier respectif vers la salle Maroake taharoa avec banderoles, mascottes et aux couleurs de leur équipe. Une première soirée haute en couleur où chaque groupe s’est alors présenté et a offert une prestation de danse ou de chant suivant le thème original de l’équipe. C’est ainsi qu’ont défilé sur scène les Sailors moons, Avengers, Marsupilamis, Nausicas et Moomin’s, des noms d’équipe apparemment très influencés par la culture télévisuelle.



Des activités joyeuses et respectueuses



En début de semaine, des activités ont été organisées sur le thème de l’environnement et le recyclage des déchets avec, mardi soir, une activité de confection de sapins de Noël et, mercredi soir, une activité de confection de décorations de Noël. Les cinq équipes se sont affairées à produire le plus beau sapin et les plus belles décorations possibles. Chacune disposait d’un matériau bien précis à mettre en valeur. Pour les Sailors moons, il s’agissait de bouteilles en plastique, pour les Avengers de canettes en aluminium, pour les Marsupilamis de bouteilles en verre, pour les Nausicas de carton et enfin, l’équipe des Moomin’s a utilisé des boîtes de conserve.



Les esprit imaginatifs et inventifs se sont exprimés dans une ambiance joyeuse et convivial pour présenter de belles œuvres qui orneront la salle Maroake taharoa le temps des vacances. Le Noera arearea de Hao se poursuivra ensuite avec d’autres activités sportives, ludiques et culturelles.