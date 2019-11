Hani dans la cage samedi

PAPEETE, le 7 novembre 2019 - Samedi, Flore Hani entrera dans la cage pour la troisième fois cette année. Elle affrontera Kat Solanzaro dans la catégorie - 52 kg lors d'un combat de trois fois cinq minutes.



Flore Hani entrera dans la cage à Bakersfield en Californie demain samedi pour un combat d’arts martiaux mixtes, le troisième pour elle cette année après une défaite et une victoire, relatent nos confrères de Polynésie la 1ère.



Selon Avaro Neagle qui s’occupe de sa communication,“Flore Hani affrontera Kat Solanzaro, championne en titre chez les amateurs de la Promotion 559 pour un combat professionnel des poids paille (-52 kg). Le combat se fera en trois rounds de cinq minutes et sera le tout premier événement de la promotion O.P.P, nouvelle promotion californienne, à Bakersfield. Flore Hani reviendra ensuite à Tahiti après plus de six mois passés aux Etats-Unis. Elle devait initialement combattre en décembre pour la ceinture “King of the Cage”, une promotion californienne classée 20e au ranking mondial des promotions de MMA, mais le combat a été reporté à l’année prochaine”.