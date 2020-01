Handisport : l’important, c’est de partager !

"Nous organisons cette journée de Handisport depuis trois ans. Cette année, la formule est un peu différente, la journée est plus longue, elle s’échelonne de 9h à 14h30 pour permettre à davantage d’enfants de profiter de cette rencontre (…). Les élèves en situation de handicap ou à besoin éducatif particulier sont de plus en plus en inclusion dans les établissements scolaires. Le sport fait partie, dans le cadre du parcours citoyen de la réforme du collège, des actions mises en place pour les intégrer davantage. Dans chacun des ateliers, il y a pratiquement autant d’élèves en situation de handicap que des ‘valides’ (…). Cette journée dépasse le sport scolaire, aujourd’hui, on est vraiment dans une mixité, dans le vivre ensemble, pour vivre des émotions ensemble, pour avoir le plaisir de découvrir ensemble des activités sportives (…)", explique avec enthousiasme Thierry Rossi, directeur adjoint de l’USSP.



Et effectivement tout au long de cette journée, de nombreux jeunes ‘ordinaires' issus des établissements du public et du privé de toute l’île de Tahiti ont enchaîné les neuf ateliers mis en place, avec d’autres jeunes ou parfois de jeunes adultes en situation de handicap.