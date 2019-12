Handicap, défense et citoyenneté

Tahiti, le 4 décembre 2019 - Dans le cadre de la journée mondiale des personnes handicapées, le Centre du service national de Polynésie française a décidé d'organiser ce mercredi une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) consacrée à cette thématique.



Après avoir sensibilisé les jeunes aux dangers de la drogue et de l'alcool, ou encore à l'égalité hommes-femmes, le Centre du service national (CSN) de Polynésie française a consacré mercredi une Journée Défense et Citoyenneté (JDC) à la thématique du handicap. Une quarantaine d'adolescents, originaire de Tahiti mais également des Tuamotu et des Marquises, ont participé à cette JDC spéciale qui était organisée à la base navale de Papeete.



Pour les sensibiliser au handicap, qui touche un peu plus de 17 000 personnes au fenua, le CSN de Polynésie française a pu compter sur les témoignages du caporal-chef Petero Teriitaumihau, notifié comme travailleur handicapé au sein de l'armée, et de Michel Gay, ancien de l'armée de l'air et aujourd'hui président de l'Association polynésienne des travailleurs handicapés (APTH).



"Quand je suis arrivé en Polynésie à la fin des années 1980, le handicap n'était pas encore bien accepté", a confié Michel Gay, en fauteuil roulant depuis plus d'une trentaine d'années, suite à un accident d'hélicoptère.