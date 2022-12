Handicap : Pirae accueille les associations

Tahiti, vendredi 2 décembre 2022- La journée Internationale des droits des personnes handicapées a été organisée vendredi à Pirae. L’occasion pour toutes les associations et fédérations rassemblées pour l'événement de changer les mentalités sur la question du handicap.



Le parc Aorai Tini Hau à Pirae a accueilli, vendredi, la journée internationale des droits des personnes handicapées. Pour l'occasion, le président Édouard Fritch et la ministre des Solidarités Virginie Bruant ont fait le déplacement.



Cet événement, qui est célébré partout à travers le monde, a pour objectif de sensibiliser l’opinion publique sur les droits des personnes en situation de handicap. Elle a également pour but de faire connaitre et de valoriser les actions conduites au quotidien par les associations et les fédérations qui les aident. Cette année, 29 associations participent à cette journée. En Polynésie française, on dénombre près de 17 000 personnes souffrant de handicap, qu’il soit moteur ou mental. Cela représente 6% de la population totale du pays.



Chapeaux et pirogues au programme



Au programme de la journée internationale des droits des personnes handicapées, plusieurs événements traditionnels et sportifs ont été planifiés. Après la prière en ouverture, un chant d’accueil et un défilé des piroguiers ont été préparés. Ce fut ensuite le tour des balades en pirogue à voile, des sports traditionnels avec les tu’aro moahi et des concours culturels telles que des ateliers de confection de chapeaux niau ou de couronnes de tête. Après le repas et en conclusion des festivités, les associations partenaires de la journée ont joué un spectacle spécialement créé pour l’occasion.