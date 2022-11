Handicap Jud’osteo, la solidarité le temps d’une matinée

Tahiti, le 8 novembre 2022 – Mardi matin, au dojo de la Fautaua à Pirae, s’est déroulée une matinée solidaire, le Handicap Jud’ostéo, proposant handijudo et ostéopathie à une trentaine d’enfants en situation de handicap. Cette manifestation a été initiée par l’association humanitaire internationale les Kimonos du cœur, en collaboration avec la fédération polynésienne de judo, celle des sports adaptés et handisport, et celle des ostéopathes de Tahiti.



Une matinée solidaire alliant handijudo et ostéopathie, baptisée Handicap Jud’ostéo, a été organisée ce mardi matin au dojo de la Fautaua à Pirae, à destination d’enfants en situation de handicap. Première du genre, cette manifestation a été initiée par l’association humanitaire internationale les Kimonos du cœur de Nouvelle-Calédonie, en collaboration avec la fédération polynésienne de judo, celle des sports adaptés et handisport, et celle des ostéopathes de Tahiti. L’objectif principal : faire participer ces jeunes à une activité sportive et leur faire bénéficier de soins en ostéopathie. Au-delà de son contexte sportif, cette rencontre a constitué, pour la plupart des encadrants-éducateurs et des ostéopathes, une expérience humaine riche en émotions. Une réelle opportunité “à renouveler sans hésiter, nous sommes ouverts à ce genre d’initiative”, expliquent Jérémie Le Fort, cadre technique à la fédération des sports adaptés et handisport, et Laurent Calleja, président de l’association les Kimonos du cœur.



Laurent Calleja, entraîneur olympique de Teddy Riner et président des Kimonos du coeur, n’ayant jamais travaillé avec des enfants en situation de handicap, s’est exprimé sur cette première expérience et sur son investissement dans le soutien de cette cause : “C’est génial ! Ils sont hyper attachants et ils se sont vraiment investis aujourd’hui. Notre association est justement là pour venir en aide aux enfants en difficulté. On part du principe que nous ne sommes pas tous nés sous la même étoile, donc avec nos petits moyens, on essaye de faire notre possible pour faire du bien.”



L’ostéopathie, une “plus-value”



Au total, une trentaine d’enfants issus de quatre associations ou institutions ont répondu présent. Initiés ou inexpérimentés au judo, ils se sont tous prêtés au jeu à cœur joie, manifestant gratitude et contentement. Pour animer et encadrer cette matinée, huit ostéopathes et quatre professeurs de judo se sont portés volontaires. De 9 heures à midi, les professeurs de judo ont appris aux enfants à se discipliner grâce au judo, mais ont aussi proposé des activités ludiques avec des jeux d’opposition consistant à maîtriser la chute et la saisie du corps. La manifestation s’est terminée avec une séance de relaxation du corps et de l’esprit, pour calmer l’excitation. Au cours de la matinée, des séances d’ostéopathie de vingt minutes par enfant leur ont également été offertes.



La participation des ostéopathes a autant satisfait les enfants que les spécialistes, et apporte une “plus-value à la manifestation”, selon Jérémie Le Fort. D’une part, les enfants bénéficient de soins bénéfiques pour leur corps. D’une autre, cela permet aux ostéopathes d’apporter leur contribution en mettant leur service à disposition d’enfants en situation de handicap. Même si ces enfants n’ont pas d’handicap moteur à proprement parler, certains ont un schéma corporel altéré. L’ostéopathie leur permettrait donc “de prendre conscience de leur corps”. Deux des ostéopathes ont expliqué que ce type de manifestation est une belle occasion d’apporter leur soutien : “Nous n’avons pas l’habitude de travailler avec des enfants en situation de handicap. Cela nous permet à nous, de découvrir une nouvelle façon d’adapter nos soins. Et à eux, de bénéficier de ce genre de soins dont ils n’ont pas forcément l’habitude. Ce sont des manifestations ponctuelles certes, mais c’est déjà un début.” En effet, les soins d’ostéopathie sont onéreux et ne sont pas pris en charge par la Caisse de prévoyance sociale. Les enfants comme les ostéopathes sont demandeurs de ce type de matinées solidaires et attendent impatiemment la prochaine édition.



