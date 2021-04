Hana pupu ori Tahiti met les femmes à l’honneur

TAHITI, le 13 avril 2021 - La troupe de danse Hana pupu ori Tahiti, fondée en 2017, déjà récompensée au Hura Tapairu à deux reprises, a été sollicitée par la maison de la culture pour danser le 17 avril dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. Leur spectacle, qui relève du challenge, décrit le rôle des femmes dans la transmission des traditions et du savoir-faire.



“ On a eu un mois pour tout faire ”, confie Enda Tanseau, co-fondatrice de Hana pupu ori Tahiti. Sa troupe a été sollicitée par la Maison de la culture pour participer à la relance du secteur.



Le titre de ce spectacle est Ti’ara’a e Vahine maohi nui. “ Il s’agit du fruit d’une réflexion sur le rôle de la femme dans la transmission des traditions et du savoir-faire ”, décrit Enda Tanseau. À savoir : la confection du tapa pour se vêtir et la réalisation de ra’au Tahiti pour se soigner.



La troupe souhaite encourager toutes les femmes à se réapproprier tous ces gestes ancestraux qui se perdent peu à peu. “ Alors qu’elles devraient les transmettre à nos enfants pour faire durer les traditions. ”



Ce message sera porté par 30 danseuses, accompagné d’un orchestre mené par Iano Iotua. Les voix de Teiva LC et de Hina Le Calvic accompagneront les musiciens, reprenant des compositions locales ainsi que deux titres originaux de Jimmy Lowing.



La troupe Hana pupu ori Tahiti a vu le jour grâce à quatre membres fondateurs que sont Enda et ses amies Ravahere, Samantha et Teraira. “ Certes, je suis la chef de troupe, mais sans les autres membres, je ne pourrais rien faire. C’est ensemble que nous vivons notre passion de la danse et notre culture et que nous pouvons relever les défis ”, insiste Enda Tanseau.



Un parcours remarquable.



En 2017, l’année de sa création, elle a remporté au Hura Tapairu le 3e prix en catégorie Mehura. En 2019, pour sa deuxième apparition au Hura Tapairu, elle remporte alors le 1er prix en Mehura.



Elle devait participer au Heiva i Tahiti en 2020, mais le contexte sanitaire en a décidé autrement. Elle devait également organiser un gala le 30 octobre 2020, mais il a été annulé une semaine avant le jour J. “ On attend donc samedi avec une grande impatience. ” Le public aussi.