Haltérophilie – Clodyne Yu Hing toujours au haut niveau



Tahiti, le 11 septembre 2024 - L’haltérophile tahitienne Clotylde Yu Hing participe cette semaine aux Championnats du monde masters à Rovaniemi en Finlande. Elle a décroché la 2e place à l’arraché et finit au pied du podium au total des mouvements dans la catégorie 50-54 ans de -55 kg.



Discipline sportive plutôt intimiste à Tahiti, l’haltérophilie locale a néanmoins le privilège de posséder une athlète qui porte bien haut les couleurs du Fenua lors des compétitions nationales et internationales chez les masters. Clotylde Yu Hing ne cesse en effet d’enchaîner les bonnes performances à haut niveau depuis quelques années dans sa catégorie d’âge des 50-54 ans.



La Tahitienne avait déjà marqué la discipline de son empreinte au niveau national dans sa jeunesse en obtenant plusieurs titres de championne de France jeunes et seniors avant de prendre du recul avec ses activités sportives pour se consacrer à sa famille. Mais l’haltérophilie n’était jamais bien loin dans l’esprit de la Tahitienne qui a repris ses entraînements pour être compétitive chez les masters à haut niveau. Et depuis quelque années, Clotylde Yu Hing s’est forgé un beau palmarès dans sa catégorie d’âge et de poids avec des records de France, des titres nationaux, un titre européen et une médaille de bronze aux Championnats du monde en Floride en 2022.

Les Championnats de France à suivre



Vainqueur de l’Open Masters en novembre 2023 aux Jeux méditerranéens en -49 kg à Athènes, Clotylde Yu Hing s’est ainsi qualifiée sous la bannière de l’équipe de France pour les Championnats du monde masters 2024 programmés cette semaine à Rovaniemi en Finlande. Face à 16 concurrentes en 50-54 ans et -55 kg, Clodyne Yu Hing a pris la 2e place à l’arraché en soulevant 47 kg puis la 5e à l’épaulé jeté avec 55 kg. Avec un total de 102 kg, la Tahitienne termine au pied du podium derrière une Américaine, une Canadienne et une Hongroise qui l’a devancée d’un kilo.



Mais c’est une performance convaincante pour Clodyne Yu Hing qui a été opérée d’une épaule en avril dernier et qui ne pensait pas revenir aussi vite au niveau qui a été le sien à Rovaniemi. Clotylde Yu Hing sera de retour à Tahiti lundi prochain mais pour peu de temps puisqu’elle repartira en métropole en novembre pour participer aux Championnats de France avec bien évidemment de grosses ambitions.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 11 Septembre 2024