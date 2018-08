Halte à la prise de risques : Deux scooters et une moto offerts

Instaurée par la Gendarmerie depuis 14 ans déjà, l'opération "halte à la prise de risques sur les routes" vise à sensibiliser les jeunes de 17 à 25 ans, non titulaires du permis de conduire, à être prudents au volant. Cette année, ce sont cinq journées à Tahiti et une à Moorea qui ont été organisées, rassemblant au total près de 1 000 jeunes. "Il est important de sensibiliser les jeunes à la problématique de la sécurité routière, car ils font partie des usagers qui payent le plus lourd tribut sur nos routes aujourd'hui. Ce sont nos futurs conducteurs. Il faut leur donner les bases, c'est comme cela que l'on arrivera à modifier les comportements", explique avec conviction le capitaine Sylvain Vigneux.

Lors de ces sessions d'une journée, différents aspects sont abordés, afin de bien faire prendre conscience aux jeunes l'importance d'avoir une conduite responsable. "On fait venir des intervenants, comme les assureurs, les médecins, les auto-écoles, les assureurs, un témoignage… La direction des Transports terrestres vient avec des ateliers dynamiques, comme des tests chocs…" , détaille le capitaine.

A l'issue de la session, un quizz de 20 questions est posé aux participants, les meilleurs se voient offrir des cadeaux, dont le précieux sésame : le permis de conduire. Au total, ce sont pas moins de 31 formations au permis, 45 au code et 180 kits éclairage vélo qui ont été offerts. Les gagnants des six scooters et de la moto ont, eux, été tirés au sort à l'issue de chaque journée de formation. "Cela motive les jeunes à venir à nos sessions de sensibilisation" , reconnaît le capitaine, conscient que le combat contre les dangers de la route est un combat de longue haleine.