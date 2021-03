"Halte à la prise de risques" : 175 jeunes sensibilisés à la sécurité routière

Tel que l'explique le capitaine Daniel Christmann, officier adjoint de la sécurité routière, l'opération "Halte à la prise de risques" vise à "sensibiliser le public qui est très impacté en Polynésie dans les accidents de la route". Il rappelle également que 76% des accidents mortels en 2020 ont impliqué des individus ayant consommé de l'alcool et/ou des stupéfiants : "C'est un gros fléau ici en plus de la vitesse, de l'utilisation des téléphones et du non-port du casque. Il faut donc aider ces jeunes à adopter une conduite responsable."



Depuis 2005, les opérations "Halte à la prise de risques "sont organisées sous l'égide du haut-commissariat et du Pays en partenariat avec les entreprises locales. La prochaine journée de stage aura lieu le 17 avril à Moorea.