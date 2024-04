Haiti remplacée par Puhetini en cas d'inéligibilité

Tahiti, le 18 avril 2024 - La décision de la cour d'appel d'ajouter trois ans d'inéligibilité à Pascale Haiti à sa peine prononcée en première instance dans l'affaire du faux bail de Gaston Flosse à Papeete risque de rebattre les cartes de l'assemblée. Si la Cour de cassation abondait dans ce sens, elle perdrait son siège et c'est Sylvana Puhetini qui la remplacerait à Tarahoi.



Le jeu de l'ascenseur. C'est ce qui risque de se passer à l'assemblée de la Polynésie si d'aventure la Cour de cassation venait à confirmer la peine requise ce jeudi matin par la cour d'appel de Papeete contre Pascale Haiti dans l'affaire du faux bail de Papeete. L'épouse de Gaston Flosse, qui avait écopé de six mois de prison avec sursis et d'une amende de 500 000 francs en première instance, a en effet eu la mauvaise surprise de voir sa peine alourdie de trois ans d'inéligibilité. Si l'avocat du couple a déjà annoncé son pourvoi en cassation, et que cet appel est suspensif, la décision tombera avant la fin de la mandature. C'est une certitude.

Deux options : ou la juridiction "casse" la décision de la cour d'appel et Pascale Haiti reste à Tarahoi. Ou, au contraire, elle la confirme et ce sera alors Sylvana Puhetini, une autre Marquisienne, qui montera à sa place. Rappelons que Pascale Haiti est la seule représentante Amuitahira'a au sein du groupe Tapura et qu'elle y avait été placée en position éligible après la réconciliation entre Gaston Flosse et Édouard Fritch entre les deux tours des dernières élections territoriales. Ce que n'avait pas forcément bien pris justement Sylvana Puhetini qui pourrait peut-être choisir d'aller siéger avec Ahip. Contactée, elle apprenait la nouvelle. "Je me suis éloignée de tout ça, je m'occupe de mes mo'otua", nous a-t-elle déclaré. Quant à son positionnement futur, "on n'en est pas encore là".

