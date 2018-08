Hainarii Tuua et Adjael Tiaipoi, élus miss et tane Mini Heiva

PAPEETE, le 5 août 2018. Hainarii Tuua (Tahiti Hura) et Adjael Tiaipoi (Ori i Tahiti), ont été élus samedi miss et tane Mini Heiva. Ori i Tahiti, 1er prix dans la catégorie Hura Tau, a séduit les dîneurs de l'Intercontinental.





La 37e édition du Mini Heiva de l'Intercontinental Tahiti s'est terminée en toute beauté ce samedi soir. Les spectateurs ont pu découvrir ou redécouvrir le spectacle de la troupe Ori i Tahiti, premier prix dans la catégorie Hura Tau du Heiva i Tahiti 2018.



Teraurii Piritua, le chef de Ori i Tahiti, a décidé de dresser un état des lieux sur la jeunesse et les langues polynésiennes. Est-ce que nos langues seront amenées à disparaître ou pas ? Dans son spectacle, la troupe n'apporte aucune réponse, mais elle donne des pistes pour se situer.



C'est ensuite le sacre de miss et tane Mini Heiva qui a clos la soirée. Hainarii Tuua (Tahiti Hura) et Adjael Tiaipoi (Ori i Tahiti) ont été élus Miss et Tane chacun face à trois autres candidats.



Vendredi prochain, le public pourra voir le spectacle Te Tiare no Beachcomber et profiter d'un buffet Soirée merveilleuse au restaurant Te Tiare.



Te Tiare no Beachcomber était très attendu lors du dernier Heiva. La troupe a en effet attendu 31 ans pour remonter sur la scène de To'atā. "Te Tiare no Beachcomber" évoquera vendredi prochain le thème de l'accueil polynésien.



Tuarii Tracqui, l'auteur, a voulu mettre en avant ce point fort de la culture mā'ohi, qui est également un élément essentiel dans le domaine de l'hôtellerie. Le spectacle commence tout d'abord par des Polynésiens qui accueillent d'autres Polynésiens comme l'entend la tradition. Nourriture, toilette tout est mis à disposition de l'invité qui est accueilli en grande pompe. Puis, les Polynésiens accueillent des étrangers, des blancs. L'accueil est le même que pour les Polynésiens, l'invité est roi. Puis le temps passe et le thème dénonce la perte de l'accueil traditionnel. Selon l'auteur, les Polynésiens ne savent plus s'accueillir. Peu à peu, ils perdent leur culture de l'accueil mā'ohi. "L'accueil de l'époque entre tahitien s'est perdu. Les valeurs polynésiennes de l'accueil se sont perdues", complète la chef de groupe.