"Hackney Diamonds", le nouvel album des Stones, sortira le mois prochain

Londres, Royaume-Uni | AFP | mercredi 06/09/2023 - Les fans l'attendaient depuis 18 ans : les Rolling Stones sortiront le 20 octobre "Hackney Diamonds", un nouvel album studio original que le groupe légendaire britannique a annoncé mercredi.



Composé de 12 titres, selon Mick Jagger, dont le premier single baptisé "Angry" est sorti dès ce mercredi, cet album est le premier des Rolling Stones depuis 2016 mais le premier de chansons originales depuis 2005.



Mick Jagger, le chanteur charismatique du groupe qui a fêté ses 80 ans en juillet, a présenté l'album dans un salle de spectacle du quartier de Hackney, dans l'est de Londres, aux côtés de ses acolytes comme lui vêtus de noir, Keith Richards, 79 ans et de Ronnie Wood, 76 ans.



"Nous avons peut-être été un peu paresseux et puis, soudain, nous nous sommes dit, fixons une date et faisons un disque", a ironisé le chanteur.



Tout de noir vêtus, lunettes sur le nez, les trois papys du rock britannique sont arrivés tout sourire, prenant la pause à l'extérieur devant les photographes et de nombreux fans présents pour apercevoir ce groupe culte.



"Je suis les Stones depuis que j'ai quatre ans et je suis originaire du quartier (...) C'est fou qu'ils soient ici", s'est enflammé Rory McGlinchey, lui-même musicien et arborant un t-shirt à leur effigie. "Je suis impatient", a-t-il ajouté, interrogé par l'AFP.



"Il était temps !", renchérit, elle aussi enthousiaste, Victoria Riley, 50 ans.



Certains admirateurs ont eu plus de chance, ayant pu obtenir un ticket pour entrer dans le Hackney Empire Theatre, où avait lieu la conférence de presse.



Le groupe n'a pas chanté mais, assis sur la scène, a sobrement présenté son nouvel album pendant une vingtaine de minutes et a dévoilé le clip d'"Angry", dans lequel apparaît la jeune actrice américaine Sydney Sweeney ("Euphoria", "The White Lotus").



"Nous ne voulions pas faire n'importe quel disque (...) Je ne dis pas que nous avons la grosse tête mais nous en sommes contents et nous espérons qu'il vous plaira à tous", a lancé Mick Jagger.



Outre la référence au quartier, "Hackney Diamonds" est aussi un terme d'argot anglais qui désigne les éclats de verre éparpillés sur le sol après des vols par effraction.



"Il s'agit sans aucun doute du meilleur album des Stones depuis +Some Girls+ en 1978", a estimé Will Hodgkinson, critique pour le journal britannique The Times, tandis que, pour le Daily Telegraph, "Angry" est "leur meilleur single depuis quarante ans".



Cet opus est le 24e album studio des Rolling Stones au Royaume-Uni, le premier avec des chansons originales en 18 ans, depuis la sortie de "A bigger Bang". Leur précédent album, il y a sept ans, "Blue and Lonesome", était un disque de reprises blues.



Deux chansons avec Watts



Interrogé sur le secret de la longévité du groupe, fondé en 1962, Mick Jagger a répondu : "ne pas se parler trop souvent". "Savoir comment se dire +tais-toi+ poliment", a rebondi Keith Richards.



"Hackney Diamonds" sera aussi leur premier album depuis que le batteur du groupe mythique Charlie Watts s'est éteint en 2021 à 80 ans.



"Bien sûr qu'il nous manque", a déclaré Keith Richards.



Deux des chansons ont été enregistrées en 2019 avec Charlie Watts. Steve Jordan, personnellement recommandé par Watts pour le remplacer, est derrière la batterie sur les autres.



Bill Wyman, un ex-membre du groupe, a rejoint ses ex-partenaires sur une chanson, tandis que Lady Gaga est invitée pour "Sweet Sound of Heaven".



Les Rolling Stones avaient déjà entretenu le suspense autour de cette sortie.



Le lancement avait été annoncé en août dans une publicité énigmatique parue dans un quotidien local, la Hackney Gazette.



"Hackney Diamonds, expert de la réparation de verre. Ouverture en septembre 2023", pouvait-on y lire. Cette annonce s'est aussitôt propagée sur les réseaux sociaux, les fans ayant repéré des allusions au groupe.



Dans le texte, des mentions des titres phares comme "Gimme Shelter" et "Satisfaction". Et le point sur le "i" du mot "diamonds" reprenait le célèbre logo en forme de bouche tirant la langue.