Hackathon solidaire pour la fondation Agir contre l'exclusion

Tahiti le 25 octobre 2023. La première édition du hackathon solidaire Big Bloom engagé au sein de l'administration polynésienne par la Direction générale des ressources humaines de Polynésie française est lancée.



Organisé les 26 et 27 octobre à la Polynesian Factory à Pirae, l'événement rassemblera 48 participants, lauréats du concours Ingénieurs de l'administration, afin de développer les principes de gestion de projets, susciter l'intelligence collective, engager le développement de son leadership et proposer des solutions innovantes à des défis sociétaux concrets dévoilés le jour J. Les participants auront 24 heures pour comprendre les besoins, interviewer les parties prenantes, prototyper leur projet et le pitcher devant un jury d'experts. Grande bénéficiaire de cette édition du hackathon solidaire, la fondation Agir contre l'exclusion (Face) qui a pour vocation de lutter contre toutes les formes de discriminations et de favoriser l'égalité des chances, grâce à l'engagement des entreprises.