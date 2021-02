Haakuti, la vallée des légendes

On y trouve de nombreux arbres fruitiers ; les habitants cultivent des agrumes, des mangues et du noni. Si la saison et son propriétaire le permettent, les amateurs de fruits pourront même déguster une pomme étoile provenant d’un arbre notoirement imposant près de l’église catholique, au sommet de la route en béton. Non loin de là commence une piste qui mène, à travers une bananeraie foisonnante et bien entretenue, à une pierre à face plate ornée de pétroglyphes représentant des formes humaines. On peut y dénombrer deux grandes silhouettes et six autres plus petites et ce qu’on croit deviner être des formes de vie marine. Milton, guide dynamique et accueillant, ancien rameur, sculpteur formé à la construction de pirogues V6 en résine et autrefois professeur de danse à Tahiti, est une référence dans la vallée pour tout ce qui touche à son patrimoine naturel et culturel. Selon lui, en ce qui concerne ces pétroglyphes, une famille de pêcheurs composée des parents et de leurs six enfants devait habiter là et ils ont gravé leur mémoire sur cette pierre. Une autre pierre de taille plus petite, en forme de poisson, était autrefois posée sur la plus grosse ; mais elle a malheureusement disparu récemment. Les vies humaine et marine y sont intimement liées, comme nombres de légendes et d’histoires marquisiennes en témoignent. Hakaotu, baie voisine de Haakuti, était régulièrement le théâtre de battues aux dauphins avant leur interdiction. Ceux qui s’en souviennent racontent qu’un groupe de personnes se postait sur la plage et entrechoquait des pierres dans l’eau afin de perturber les dauphins qui étaient ensuite rabattus par des pirogues vers le littoral, où des pêcheurs les harponnaient pour nourrir leurs familles.



Sur le front de mer de la vallée de Haakuti se trouve une gigantesque pierre fleurie (phonolite à grenats tétanifères). À l’instar de la pierre fleurie de la vallée de Hohoi, celle de Haakuti arbore des éclats dorés avec pour différence la couleur de la roche, gris anthracite plutôt que marron caramel comme celle provenant de l’autre côté de l’île. Les visiteurs du cargo mixte Aranui viennent d’ailleurs voir cette curiosité géologique presque unique au monde en même temps qu’ils assistent à des spectacles de danse et à des dégustations de fruits bien orchestrés par des habitants de la vallée. Avec une vue imprenable sur la vallée de Haakuti ainsi que sur la baie de Vaiehu, réputée la plus calme de l’île - et donc particulièrement affectionnée par les voiliers et autres yachts- sur la crête où se dresse aujourd’hui une croix, se trouve l’ancien pae pae du taua kii toto, le grand prêtre à la peau rouge. Selon la légende, il avait réussi à domestiquer un requin baleine que les pêcheurs de la vallée, qui en avaient très peur, aperçurent encore longtemps après la mort du prêtre.