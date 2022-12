Ha’ari Contest, recenser les cocotiers avec un concours

En partenariat avec la Communauté du Pacifique Sud (CPS), la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire a annoncé lors d’une conférence de presse le lancement d’un concours cocotier. Une compétition ayant pour objectif de recenser les diverses espèces de noix de coco présentes sur le territoire polynésien



Pouvoir recenser toutes les espèces de cocotiers différentes qu’abrite la Polynésie sous la forme d’un concours, c’est l’ambitieux projet lancé par la Chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire en partenariat avec la Communauté du Pacifique Sud (CPS). Cette compétition qui sera nommée Ha’ari Contest, a pour objectif grâce à ce projet, de valoriser les variétés productives de noix de coco, tout en renouvelant la filière agricole de cocotiers déjà en place. En Polynésie, les cocoteraies sont très présentes puisqu’elles recouvrent 29 015 hectares et près de 2 000 exploitants



Une compétition ouverte à tous



Toujours dans l’optique d’obtenir une palette d'échantillons la plus large possible, la compétition sera ouverte à tous, autant pour les professionnels de la coprahculture que pour les particuliers. “On a vraiment choisi de créer un concours populaire où chacun pourra ramener les cocos de son jardin”, explique Toehau Lainé, technicienne agricole en charge de l’organisation du concours, “cela nous permettra également d’avoir plus de variétés à analyser”. Pour tenter sa chance, le seul critère en vigueur est de pouvoir présenter trois noix de coco issues de la même plante. Trois catégories seront proposées lors la compétition, la noix avec le meilleur rendement en amande, celle avec la fibre la plus longue et enfin celle qui sera la plus originale. Les inscriptions sont ouvertes depuis mercredi et le resteront jusqu’au 3 février 2023. Pour la remise des prix, il faudra atteindre les Floralies en juin prochain.



Connaitre pour sauvegarder la biodiversité



L’organisation d’un tel concours va permettre de recenser et de valoriser, de manière ludique, le patrimoine et la biodiversité polynésienne. “C’est en connaissant notre biodiversité qu’on va pouvoir devenir résilient face au changement climatique. On essaye donc de sauvegarder cette diversité présente dans nos champs agricoles tout en protégeant les filières économiques qu’elle représente”, explique Aurelie Thomassin, la représentante de la Communauté du Pacifique Sud qui encadre la compétition, “ce concours permettra aussi de donner de la visibilité à toute cette richesse naturelle tout en nous permettant de renouveler nos cocoteraies”. Ainsi, les variétés primées lors du concours seront dispersées dans tous les champs du fenua. Elles seront mélangées aux espèces déjà en place pour créer des hybridations plus productives qui résisteront mieux aux maladies et aux changements climatiques.