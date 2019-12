Guyane : vaste opération d'expulsion de 400 familles d'un bidonville

Cayenne, France | AFP | mardi 09/12/2019 - Une vaste opération préfectorale de destruction d'un quartier d'habitat informel accompagné d'expulsions a débuté lundi en Guyane, dans la commune balnéaire de Rémire-Montjoly a annoncé lundi à l'AFP la préfecture de Guyane.



Dans ce quartier dit "Les Manguiers", sont édifiées parfois "depuis 50 ans", "400 habitations abritant environ 2.000 personnes, pour la plupart de nationalité française ou en situation régulière" a affirmé lundi un communiqué de l'association droit au logement (DAL).

Cette action "sur décision judiciaire" a nécessité la présence de "120 gendarmes", de la police nationale, et des sapeurs pompiers, a indiqué à l'AFP la préfecture.

Lundi soir, "la moitié des habitations" de ce bidonville avait été détruite, le "reste de l'opération" reprendra "après Noël" de même source.

Cette décision controversée intervient 15 jours avant le réveillon de Noël et alors que la "saison des pluies" a débuté pour plusieurs mois dans ce territoire français d'Amérique situé à l'équateur et caractérisé par une très forte pluviométrie.

Alors que les destructions d'habitats informels se multiplient en Guyane, douze organisations humanitaires avaient interpellé dans une lettre ouverte la ministre des Outre-mer, Annick Girardin en novembre.

Selon ces organisations, les expulsions "non accompagnées" mènent à la "sur-précarisation de populations déjà vulnérables".

En septembre, un bidonville de 700 personnes à Cayenne avait déjà été rasé par les autorités, et "un nombre non négligeable de personnes est aujourd’hui au mieux dans un hébergement d’urgence, au pire à la rue", font valoir ces organisations.

De son côté la préfecture assure que "40 des 100 personnes" qui se sont présentées au "pôle social" "ont été prises en charge" pour une solution temporaire d'hébergement lundi.

Sur le littoral guyanais, un habitant sur trois vit sous le seuil de pauvreté.