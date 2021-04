Guyane: un premier centre de vaccination à grande échelle

Cayenne, France | AFP | mardi 30/03/2021 - Un premier centre de vaccination à grande échelle s'est ouvert mardi en Guyane, à Cayenne, qui doit faire passer le nombre d'injections hebdomadaires de 1.200 à 2.750, alors que le département est l'un des moins touchés par l'épidémie de Covid-19.



La directrice générale de l'Agence régionale de Santé de Guyane, Clara de Bort, a fait partie des premières personnes vaccinées, mardi, en recevant une première dose du sérum Pfizer, le seul utilisé dans le département.



"Nous avons 19.000 doses qui vont arriver tout au long du mois d'avril", a-t-elle précisé, "et pour l'instant, seuls 10.000 rendez-vous sont fixés: il reste encore de la place".



Avec ces arrivées de doses et ces capacités d'injections accrues, les autorités ont décidé d'abaisser l'âge minimum pour demander un rendez-vous: il est désormais possible de se faire vacciner dès 30 ans.



"On a une épidémie à variants qui semble avoir plus d'effets que les vagues précédentes sur une population plus jeune", a précisé la directrice de l'ARS.



En Guyane, l'épidémie a été contenue ces derniers mois. La positivité des tests PCR n'est que de 3,69% et l'incidence culminait, la semaine dernière, à 45,75 cas pour 100.000 habitants, faisant de ce territoire le seul département français sous la barre des 50.



La frontière fluviale avec le Brésil est davantage surveillée afin d'empêcher les mouvements de population.