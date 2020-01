Guyane: un collègien en garde à vue après avoir poignardé un camarade

Cayenne, France | AFP | mardi 20/01/2020 - Un collégien de 15 ans a été placé en garde à vue lundi après avoir poignardé un camarade de classe du collège Paul Jean Louis de Saint-Laurent de Maroni (270 km à l'ouest de Cayenne),a-t-on appris auprès du procureur de la République de Cayenne, confirmant une information de Guyane la 1ère.



"Dans une classe de Segpa (section d’enseignement général et professionnel adapté) de ce collège, un élève de 15 ans exclu du cours par le professeur, a fait irruption dans la classe, à la fin de ce même cours et a poignardé à deux reprises au niveau de l’abdomen un élève de sa classe également âgé d’une quinzaine d’années», a relaté à l'AFP le procureur de Cayenne Samuel Finielz.

La victime a été transportée aux urgences du Centre hospitalier de l’Ouest guyanais (CHOG) de Saint-Laurent du Maroni mais ses jours sont hors de danger.

Selon le magistrat du parquet, l’auteur présumé du double coup de couteau a été placé en garde à vue à la gendarmerie de Saint-Laurent du Maroni pour "tentative de meurtre".

La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Saint-Laurent du Maroni est saisie de l’enquête.

Les élèves de la classe concernée et le professeur devaient être entendus sur les faits, toujours selon le numéro un du parquet.

"Si la victime est hors de danger, il est très probable qu’elle gardera des séquelles des coups portés à l’abdomen avec l'arme, un couteau de cuisine", a indiqué lundi soir à l'AFP, une source judiciaire.