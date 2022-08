Guyane: le renforcement des contrôles a empêché la sortie d'une tonne de cocaine en six mois

Cayenne, France | AFP | vendredi 12/08/2022 - Le renforcement des contrôles de passagers à l'aéroport de Cayenne a permis d'empêcher la sortie d'une tonne de cocaïne vers l'Hexagone sur les six premiers mois de l'année, a estimé jeudi le préfet de Cayenne, Thierry Queffelec.



Durant les six premiers mois de l'année, les contrôles ont permis de "saisir ou d'empêcher d'embarquer une tonne de cocaïne", a déclaré le préfet, lors d'un point de presse sur l'insécurité.



Début juin, les forces de l'ordre en Guyane ont mis en place une nouvelle stratégie de lutte contre le trafic de cocaïne, en contrôlant l'ensemble des passagers de l'aéroport de Cayenne en partance pour l'Hexagone.



Depuis le 1er juillet, trois opérations de contrôles renforcés ont eu lieu. A chaque fois, les passagers sont prévenus du contrôle la veille, par SMS. "Une stratégie qui dissuade les passeurs, également appelés mules, de se présenter à l'embarquement", a affirmé le préfet qui souhaite "casser la logistique des trafiquants et créer une incertitude dans leur mode de gestion".



Selon la préfecture, "17 à 20%" des près de 600 passagers contrôlés lors de ces opérations d’envergures transportaient de la cocaïne.



En Guyane, l'aéroport Felix-Eboué est la principale porte de sortie vers l’Hexagone et dessert les aéroports parisiens de Roissy et Orly.



Selon le préfet Thierry Queffelec, 20% de la cocaïne consommée dans l’Hexagone provient de Guyane, plaque tournante du trafic.

le Vendredi 12 Août 2022 à 05:08 | Lu 29 fois