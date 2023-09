Guyane: le ministre des Outre-mer visite le chantier longtemps contesté de la centrale du Larivot

Cayenne, France | AFP | mercredi 13/09/2023 - Le ministre des Outre-mer Philippe Vigier s'est rendu mercredi sur le chantier de la future centrale électrique EDF de Matoury, en Guyane, territoire régulièrement touché par des coupures généralisées.



"C'est un bel exemple qui répond aux enjeux énergétiques de la Guyane et à sa croissance démographique", a souligné le ministre délégué chargé des Outre-mer durant la visite du site.



"Ce projet à 600 millions d'euros est le plus grand chantier énergétique jamais engagé en Guyane", a précisé à l’AFP Erwan Collet, responsable de la construction pour EDF-PEI.



Longtemps contesté en justice, le chantier a repris le 4 juillet après l'arrêt des recours décidé par le principal opposant, l'association environnementaliste Guyane Nature Environnement.



La mise en service de la centrale est attendue pour 2026.



D'une puissance de 120 mégaWatt, la centrale alimentera Cayenne et son agglomération, où vit un tiers des Guyanais, et remplacera l'actuelle centrale électrique au fioul d'EDF, vieille de 40 ans et polluante.



"En fonctionnant à la biomasse liquide, la centrale du Larivot permettra de réduire par quatre les émissions de CO2", a ajouté Erwan Collet. Elle contribuera ainsi à l'objectif fixé par la programmation pluriannuelle de l'énergie de 100% d'énergie renouvelable pour le territoire d’ici 2030.



"Un objectif qui n'est pas un luxe mais une exigence absolue", a rappelé le ministre des Outre-mer. Actuellement, le mix énergétique de la Guyane atteint "72% d'énergie renouvelable" a précisé à l’AFP Martin Voisin, directeur d’EDF en Guyane.



"Ce projet est essentiel car il va permettre de moins dépendre du barrage de Petit-Saut qui produit 60% de l'électricité en Guyane. Avec le Larivot, la production se rapproche également des lieux de consommation", a abondé le directeur régional de l'électricien.



Dans ce département de 300.000 habitants, les coupures électriques sont régulières. La dernière en date, dimanche 27 août, a privé le territoire de 80% de son réseau électrique onze heures durant.