Guyane : deux agents pénitentiaires en garde à vue

Cayenne, France | AFP | jeudi 11/12/2019 - Huit personnes, dont deux surveillants du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly en Guyane française ont été placées en garde à vue mardi, a indiqué mercredi à l'AFP le procureur de la République de Cayenne.



Mercredi soir, les "deux surveillants", "deux détenus et la compagne d'un des deux détenus" étaient toujours en garde à vue, selon le parquet de Cayenne.

Des soupçons de "trafic de stupéfiants, remise illicite d'objets à détenus et recel de remise illicite" pèsent sur ces personnes, selon une source judiciaire.

En janvier 2019, la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) s'était alarmée dans un rapport du "climat de violence extrême" et du "nombre important de dysfonctionnements graves" à la prison de Rémire-Montjoly en violation des droits fondamentaux des personnes incarcérées.

Après ce rapport qui appelait à "une réorganisation du fonctionnement" de cet établissement de plus de 800 détenus, le directeur de la prison et son adjoint ont été sanctionnés.

Le taux moyen d'occupation du centre pénitentiaire était de 125% en janvier 2019.