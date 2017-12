Guyane: Décès d'un militaire en opération contre l'orpaillage

Cayenne, France | AFP | jeudi 21/12/2017 - Un soldat français qui revenait jeudi d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane et regagnait en pirogue sa base de Saint-Jean-du-Maroni a été tué accidentellement, ont annoncé les Forces armées en Guyane dans un communiqué.



L'accident a eu lieu dans la matinée de jeudi. Le sergent Alexandre Chan Ashing, originaire de La Réunion et membre de la 1ère compagnie du 9ème régiment d'infanterie de marine, descendait le Maroni avec sa patrouille lorsqu'il a été mortellement blessé par un tir accidentel.

Les conditions de l'accident n'ont pas été évoquées et "une enquête est en cours pour déterminer les circonstances" du tir accidentel.

Le sergent était âgé de 30 ans et père de deux fillettes.

La mission au cours de laquelle le sergent a été tué s'inscrivait dans le cadre de l'opération Harpie de lutte contre l'orpaillage. "Depuis le début de cette opération 8000 militaires ont servi en Guyane. Chaque jour 300 militaires et gendarmes sont engagés dans la lutte contre l’orpaillage illégal", indiquent encore les Forces armées en Guyane.