Guyane: 303 kg de cocaïne saisis à l'aéroport, trois jeunes écroués en Martinique

Fort-de-France, France | AFP | jeudi 17/04/2024 - Trois personnes ont été mises en examen et incarcérées en Martinique après la découverte de 303 kg de cocaïne dans la zone de fret de l’aéroport Félix Eboué de Cayenne en Guyane, a indiqué le parquet de Fort-de-France.



La drogue a été découverte vendredi par les services des douanes de la zone aéroportuaire. L’enquête a ensuite été confiée à l'Office antistupéfiants (Ofast) de Guyane sous l’autorité de la Juridiction interrégionale spécialisée, basée à Fort-de-France.



"La quantité de stupéfiants, le profil des suspects mais aussi un voyage précédent ont conduit la juridiction interrégionale spécialisée à se saisir de l'enquête", a commenté Clarisse Taron, la procureure de la République de Fort-de-France, mercredi après-midi.



Les suspects sont âgés de 22, 27 et 29 ans. Deux sont de nationalité française et le troisième est originaire de la République dominicaine. L’un des mis en cause a déjà été condamné à deux reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.



Ils ont été mis en examen pour les chefs d’importation de produits stupéfiants en bande organisée et d’association de malfaiteurs.



"Ces trois personnes contestent les faits. Il y a des éléments matériels qui permettent de les rattacher à cette expédition", a précisé Mme Taron.