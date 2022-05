Guyane: 1.260 kg de cocaïne interceptés par les douanes en 2021

Cayenne, France | AFP | jeudi 05/05/2022 - Un total de 1.260 kg de cocaïne ont été saisis en Guyane par les douanes en 2021, contre 145 en 2014, selon un bilan des douanes locales, qui notent une augmentation des quantités transportées et une diversification des modes de transports.



En 2022, rien qu'au mois de janvier, les douanes ont saisi 185 kg, dont 15 kg le 18 janvier à l'aéroport.



"La production augmente, les commanditaires cherchent à écouler le produit", a expliqué le directeur départemental des douanes Richard Marie à un correspondant de l'AFP.



Entre la Guyane et la métropole, la drogue peut être transportée par des "mules", des voyageurs qui ont ingéré des boulettes de cocaïne. Mais se développe désormais le transport directement dans des valises, parfois caché dans les atipas (poissons) ou les pitayas (fruits), ou par colis postal.



Le fret postal représente "30 à 33%" du trafic en 2021, selon Richard Marie directeur départemental des douanes. Un colis de près de 5 kg a ainsi été intercepté par les douanes de 20 janvier.



Le préfet a pris des arrêtés "anti-mules" qui freinent le trafic, et un scanner ex-corpore (qui permet de détecter les stupéfiants scotchés sur le corps ou cachés dans les sous-vêtements) est également utilisé.



En revanche l'échographe, permettant de détecter des boulettes ingérées par des "mules", et inauguré en septembre 2017 par Brigitte Girardin alors ministre des Outre-mer, n'a jamais servi, faute d'avoir pu recruter un radiologue capable de le faire fonctionner.



Un travail judiciaire s'effectue aussi en métropole où des Guyanais se sont installés dans des grandes et moyennes villes de province où ils créent un réseau de revente : Poitiers, Rennes, Niort, Nantes, Le Mans, Vineuil, Nancy, Bordeaux, Limoges, Toulouse, Montpellier, Reims, Roubaix-Tourcoing…