Guilhem Guirado, ambassadeur de prestige de ‘Aito Rugby 2027

Tahiti, le 13 février 2024 - La Fédération polynésienne de rugby a lancé en septembre 2023 le concept ‘Aito Rugby 2027 qui a pour objectif de bâtir une sélection compétitive pour les prochains Jeux du Pacifique, tout en accompagnant les joueurs dans leur parcours scolaire, universitaire et dans leur insertion professionnelle. Guilhem Guirado, ex-joueur de très haut niveau national et international, tient le rôle d’ambassadeur de ‘Aito Rugby 2027.



La nouvelle équipe en place depuis le mois dernier à la tête de la Fédération polynésienne de rugby désormais présidée par Patrick Lopez-Diot, successeur de Laurent Tardieu qui souhaitait prendre du recul avec sa fonction, accueille cette semaine une figure marquante du monde de l’ovalie. Guilhem Guirado fut en effet un joueur emblématique du rugby français tant en club qu’en équipe de France. En club, le joueur a servi à Perpignan, Toulon et Montpellier où il a terminé sa carrière de joueur en 2022 à 36 ans avec un titre de champion de France. En équipe de France, il compte 74 sélections chez les bleus à son poste de talonneur et il en a été le capitaine de 2016 à 2019. Son palmarès en club et en équipe de France est particulièrement riche et l’on en retiendra un titre de vice-champion du monde en 2011. Il est également membre du bureau directeur de la Fédération française et du syndicat national des joueurs de rugby. Le “monsieur” a un énorme vécu sportif ce qui ne l’a pas empêché de préparer sa reconversion en suivant des études et c’est ce qui l’a séduit dans le contenu du projet ‘Aito Rugby 2027 comme il s’en explique : “Jouer au rugby à haut niveau, c’est beaucoup de joie, mais c’est aussi beaucoup de concessions car il faut faire preuve de résilience et de résistance pour perdurer et il faut aussi et surtout penser à sa reconversion car quand une carrière sportive cesse, ça peut être un grand vide derrière. C’est pour cela que parallèlement au sport, j’ai poursuivi mes études. Et c’est en ce sens que le projet ‘Aito Rugby 2027 m’a intéressé car il permet aux jeunes espoirs locaux de progresser sportivement tout en leur permettant de suivre leur parcours étudiant ou professionnel. Et puis on connait la qualité du rugby en Océanie et je pense qu’il y a du potentiel à Tahiti et j’espère bien que mon expertise sera précieuse car j’ai quasiment tout connu sur l’évolution de la formation à la française. Ce rôle d’ambassadeur est très motivant d’autant je sens une réelle volonté de s’investir de la part de l’équipe en place à la Fédération pour élever le niveau du rugby tahitien et permettre à ses meilleurs espoirs d’envisager une carrière en France ou ailleurs.”

Bien cerner le rugby local



Guilhem Guirado va avoir une semaine bien chargée avant son retour en France lundi prochain. Il a participé mardi matin à une conférence de presse à l’Intercontinental et il était convié en soirée à animer une réunion avec des entraîneurs et des éducateurs. Il visite mercredi des écoles de rugby et remet ça jeudi à la section sportive rugby du Collège de Tipaerui avant de donner le coup d’envoi de la rencontre (19h00) de Coupe de Tahiti Faa’a-Papeete qui marquera le lancement de la saison de rugby 2024 au stade Fautaua. Il participe vendredi à l’entraînement des sélections tahitiennes Seniors et U18 et doit assister à un tournoi jeunes samedi. Guilhem Guirado aura ainsi un large aperçu des différentes composantes du rugby local qui compte aujourd’hui 13 clubs, 11 écoles de rugby et 1 300 licenciés. L’ambassadeur de ‘Aito Rugby 2027 sera accompagné de Teiva Jacquelain, le parrain de l’événement, qui fut formé à Pirae avant passer pro en Top 14 et d’être sélectionné en équipe de France à 7. Blessé de longue date, Teiva Jacquelain se ressource au Fenua en espérant revenir à son meilleur niveau pour se relancer au sein du haut niveau du rugby français. Guilhem Guirado et Teiva Jacquelain se connaissaient déjà pour s’être croisé au RC Toulon lorsque l’un jouait en Top 14 et que l’autre avait intégré le centre de formation. Patrick Lopez-Diot compte beaucoup sur ses deux soutiens pour assoir la dynamique du ‘Aito Rugby, sans oublier Gilles Lafitte le directeur technique de la FPR qui est à l’origine de la création et du fonctionnement du projet. Il compte aussi sur eux pour mettre en place une politique qu’il veut ambitieuse pour le rugby local : “L’objectif de notre équipe qui s’appuie en partie sur des membres de l’équipe précédente est de structurer encore un peu mieux la fédération et d’en renforcer la solidarité. Nous avons des objectifs sportifs ambitieux mais très intéressants à relever à savoir élargir la pratique du rugby au travers de l’idée ‘Rugby pour tous’ en développant certaines approches du rugby comme le beach ou le 5 pour les jeunes. Et puis nous avons, bien sûr, l’objectif des Jeux du Pacifique 2027. C’est pour cela que le concept ‘Aito Rugby 2027, qui concerne les garçons et les filles, a été mis en place. Et nous allons tout faire pour qu’il donne une nouvelle dimension au rugby tahitien. S’attacher Ghilhem Guirado comme ambassadeur, un joueur et un dirigeant qui a du charisme donne du crédit à notre opération.”



L’ovalie tahitienne baigne dans une région géographique où le rugby est le sport roi et si ce n’est pas le cas à Tahiti, rien ne l’empêche de monter en puissance et c’est bien l’objectif de ses dirigeants.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 13 Février 2024 à 18:34 | Lu 218 fois