Guerre d'Algérie : hommage aux "morts pour la France"

Tahiti, le 5 décembre 2023 – Cérémonie d'hommage aux "Morts pour la France" pendant la guerre d'Algérie ce mardi matin avenue Pouvana'a a Oopa, en présence notamment du président Moetai Brotherson, aux côtés d'Emilia Chavez, la directrice de cabinet du haut-commissaire qu'elle représentait, et de Nicole Sanquer qui représentait quant à elle le président de l'assemblée Antony Géros.





Cela fait aujourd'hui vingt ans que chaque année, le 5 décembre, la République rend hommage aux plus de 23 000 morts pour la France pendant la guerre d'Algérie. Une cérémonie s'est ainsi déroulée ce mardi matin à Papeete. Le président du Pays Moetai Brotherson, Emilia Chavez, la directrice de cabinet du haut-commissaire, Nicole Sanquer qui représentait le président de l'assemblée Antony Géros, mais aussi Marcelino Teata représentant le tavana de Papeete Michel Buillard et enfin Tony Delaleau au titre du COMSUP ont ainsi déposé des gerbes au monument aux morts de l'avenue Pouvanaa a Oopa.



Emilia Chavez a lu un message de Patricia Mirallès, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Armées dans lequel elle rappelle que "61 ans après la fin du conflit(..) il reste des blessures encore lancinantes sous des cicatrices difficilement refermées". Et comme l'a rappelé le président Macron, pour pouvoir avancer, "il nous faut regarder l'histoire en face et servir la vérité, sans rien effacer, ni rien oublier", a-t-elle rappelé.