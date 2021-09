Guam interrompt son programme de vaccination des vacanciers étrangers

Hagatna, Etats-Unis | AFP | vendredi 02/09/2021 - L'île de Guam dans le Pacifique, un territoire américain, a interrompu son programme de vaccination contre le Covid-19 des touristes étrangers venus y passer des vacances, en raison d'une hausse des cas de Covid-19.



L'office de tourisme de cette île paradisiaque a suspendu cette semaine son programme "Air V&V" -- vacances et vaccination -- lancé en juin pour relancer son activité touristique, durement frappée depuis le début de la pandémie.



Le nombre de cas de coronavirus a récemment flambé en raison d'une épidémie due au variant Delta, hautement plus contagieux. Un total de 910 cas a été enregistré au cours des sept derniers jours.



Les experts excluent tout lien entre le programme de vaccination et l'épidémie de Delta, notant qu'il a été réalisé avec des protocoles de test et de sécurité stricts.



"Il n'y a aucune preuve qu'Air V&V ait contribué à cette flambée", a déclaré à l'AFP Hoa Nguyen, ancien conseiller médical en chef du gouverneur.



"Les touristes ont désormais plus peur de nous que nous d'eux".



Le président de l'office de tourisme du Guam, Carl Gutierrez, a précisé que toutes les personnes venues se faire vacciner arrivaient de Taïwan et que les dernières ont atterri le 22 août.



"Comme Taïwan est le seul organisateur de V&V, il n'y a plus de vols programmés avec Taïwan", a-t-il déclaré à l'AFP.



Guam a renforcé les mesures de restriction la semaine dernière, en fermant ses écoles et en interdisant les grands rassemblements. Les commerces sont ouverts mais seules les personnes vaccinées sont autorisées à entrer dans les bars, les restaurants et autres établissements publics.



Depuis le début de la pandémie, cette île a enregistré plus de 10.000 cas de Covid-19 et 150 décès sur une population de de 170.000 habitants.