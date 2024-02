Guadeloupe: une touriste belge tuée dans un accident de bateau de plaisance

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mardi 20/02/2024 - Une touriste belge de 27 ans est décédée en Guadeloupe dans un accident de bateau de plaisance dans lequel quatre autres personnes ont été blessées, a indiqué mardi le parquet de Cayenne, compétent en matière maritime pour les Antilles-Guyane.



"Le bateau, de 6,70 m de long et avec un moteur de 200 CV, loué pour la journée, avait embarqué neuf personnes", a précisé à l'AFP Yves Le Clair, procureur de la République de Cayenne. Alors qu'il naviguait lundi sur la Rivière Salée, bras de mer qui sépare la Basse-Terre et la Grande-Terre, le bateau a heurté violemment un pilier d'un pont reliant ces deux îles de Guadeloupe.



"Cinq personnes ont été éjectées: quatre ont été blessées et une est décédée", a précisé le procureur, ajoutant que cette dernière était une Belge "née en 1997" qui passait ses vacances dans l'île. Son corps sera autopsié dans la semaine.



Une enquête a été ouverte pour "violation des règles de circulation maritime ayant entraîné la mort". "Il faudra préciser si la personne à la barre du bateau était celle qui l'avait loué, et sinon, si elle détenait les permis nécessaires pour piloter ce navire", a détaillé le procureur.



Les victimes de l'accident étaient encore entendues ce mardi par les enquêteurs.