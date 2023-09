Guadeloupe: un homme décédé après avoir été touché par un harpon lors d’une altercation

Pointe-à-Pitre, France | AFP | dimanche 17/09/2023 - Un homme de 66 ans est décédé dimanche après avoir été blessé par un harpon lors d'une altercation sur l'île de Marie-Galante, au sud de l'archipel de Guadeloupe, a appris l'AFP de plusieurs sources.



La victime a été "atteinte gravement au thorax avec la présence d'un corps étranger", ont expliqué les pompiers, eux-mêmes prévenus peu avant 13h30 et qui ont trouvé l'homme en "arrêt cardiaque" une fois sur les lieux, une route non loin d'une plage au sud de l'île.



Un médecin du Smur a ensuite déclaré la victime décédée.



Le parquet de Pointe-à-Pitre a indiqué à l’AFP qu'elle a été touchée par un "harpon" dans le cadre d'"un différend" avec un autre homme "né en 1985" et suspecté d’avoir tiré le projectile.



Si la victime est inconnue des services, le suspect a "quelques antécédents judiciaires", selon la même source. Souffrant de "quelques blessures dont l’origine reste à déterminer", il a été interpellé, transporté à l’hôpital puis placé en garde à vue à 14h10, a précisé le parquet.



Plusieurs témoins doivent être entendus pour déterminer "le motif réel" de cette altercation mortelle.