Guadeloupe: un détenu mis en examen pour l’assassinat d’un autre

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 02/06/2021 - Un détenu d’une vingtaine d’années a été "mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire", mercredi après-midi, après la mort d’un autre détenu, tué par arme blanche, lundi matin, dans l’enceinte de la prison de Baie-Mahault, en Guadeloupe.



"La préméditation apparaît caractérisée", selon Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre, qui précise que le meurtrier présumé "retourne en maison d’arrêt avec un régime qui n’est plus le même".



Au moment du drame, les deux jeunes hommes, âgés chacun d'"une vingtaine d’années", qui "ne partageaient pas la même cellule", selon la même source, étaient incarcérés au centre de détention, pour purger des peines de prison pour vols aggravés (NDLR : ainsi que violences pour l’auteur présumé)



La victime, d’origine dominicaine, résidant à Saint-Martin, a reçu "une dizaine de coups de pic" selon une source proche de l’enquête. L'agression s'est déroulée "vers les douches, dans les parties communes, à l’extérieur".



Concernant les circonstances exactes de l’homicide, "on n’a pas encore tous les éléments"; selon la même source. Une information judiciaire est ouverte.



L’auteur présumé, d’origine haïtienne, était libérable "d’ici un ou deux » selon une source proche du dossier".



Selon le procureur, la partie du centre de détention où s’est produit l’homicide, ne souffre pas de la surpopulation carcérale, étant occupée "à 97%" de sa capacité.