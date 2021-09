Guadeloupe: séisme de magnitude 5,2, pas de dégâts observés

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 09/09/2021 - Un séisme de magnitude 5,2 sur l’échelle de Richter a été ressenti en Guadeloupe jeudi soir à 20h43 (00H43 GMT), selon l'Observatoire sismologique de la Guadeloupe.



L'épicentre a été localisé "à 58 km au nord de La Désirade, à 17 km de profondeur", précise le communiqué de l'Observatoire, qui détaille les premières données provisoires fournies par le Centre européen de sismologie.



La secousse, plutôt brève, a été fortement ressentie dans plusieurs communes, situées en Grande et Basse-Terre, selon des témoignages recueillis par l’AFP. Aucun dégât ou victime n'ont toutefois été signalés, selon les pompiers de Guadeloupe, mais plusieurs témoignages ont fait part d'une secousse "forte".



Au Gosier (commune de la Grande-Terre), Amélie a expliqué à l'AFP être sortie avec son mari et leurs deux enfants "qui dormaient et qui étaient en pyjama car on avait peur d'une réplique".



"Je travaillais sur l'ordinateur sur ma terrasse, la chaise s'est mise à bouger et le portail a claqué", a expliqué de son côté Delmira, résidente de Petit-Bourg (commune de la Basse-Terre).