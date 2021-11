Guadeloupe: le trafic aérien perturbé par des manifestants anti-pass

Pointe-à-Pitre, France | AFP | dimanche 13/11/2021 - Le trafic aérien a été perturbé pendant près de trois heures samedi à l'aéroport international Pôle Caraïbes, en Guadeloupe, par des manifestants anti-pass sanitaire qui en ont bloqué l'accès, a-t-on appris de sources concordantes.



Plusieurs centaines de manifestants, avec des pompiers en première ligne, selon les médias locaux, s'étaient mobilisés sur la route d'accès à l'aéroport, alors que la saison touristique commence en Guadeloupe.



"Pendant un peu moins de trois heures, des accès à l'aéroport ont été bloqués, les parkings étaient inaccessibles", a indiqué à l'AFP une source aéroportuaire, confirmant des informations de source policière et de médias locaux.



"Il a fallu que l'on gère les attentes des passagers à l'arrivée et au départ. Des passagers qui devaient prendre un vol sont venus à pied à l’aéroport. Ils ont traversé la manifestation, sans heurts ni violences, pour aller prendre leur avion. Il y a eu quelques retards mais la situation est redevenue normale", a précisé cette source en fin de soirée.



Selon les médias locaux, la manifestation était organisée, comme chaque samedi, par le collectif LKP (Lyannaj Konrt Pwofitasyion) et des organisations syndicales hostiles au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale pour les soignants.



En Guadeloupe, où moins de la moitié des plus de 18 ans ont reçu au moins une première dose de vaccin, le débat sur l'obligation vaccinale reste vif.



Un appel à la grève générale a été lancé pour lundi par un collectif d'organisations syndicales et citoyennes pour protester contre l'obligation vaccinale et les suspensions de soignants dans tous les secteurs.



Dans un communiqué diffusé vendredi, le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Guadeloupe a annoncé la mise en place d’un service minimum à partir de lundi "afin d’assurer la continuité du service public tout en respectant le droit de grève".