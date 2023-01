Guadeloupe: le maire du Gosier mis en examen pour "détournements de fonds publics" et favoritisme

Pointe-à-Pitre, France | AFP | jeudi 11/01/2023 - Le maire de la commune guadeloupéenne du Gosier, Cédric Cornet, "a été mis en examen" pour "détournements de fonds publics, favoritisme, recours au travail dissimulé", a-t-on appris du procureur de la République de Pointe-à-Pitre dans un communiqué.



L'élu a été "placé sous contrôle judiciaire" après une nuit passée en garde à vue et un déferrement devant le juge d'instruction.



Cette mesure prévoit "l'interdiction de quitter le département de la Guadeloupe" et le "versement de 40.000 euros à titre de cautionnement", précise le communiqué du parquet.



William Korutos, directeur général des services de la communauté d'agglomération Riviera du Levant que préside M. Cornet, a également été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.



Selon les médias locaux, l'avocat de M. Cornet entend contester le cautionnement et la mise en examen.



En juillet, une première audition de Cédric Cornet s'était déroulée dans les locaux de la brigade financière à Pointe-à-Pitre, après qu'un mandat de recherche avait été délivré à son encontre, quand celui-ci ne s'était pas rendu à sa convocation judiciaire, avait expliqué le parquet, parlant d'une "volonté affichée de ne pas honorer" cette convocation.



L'intéressé avait contesté vouloir se soustraire à la justice et dénoncé un "acharnement", alors qu'il avait indiqué être en "voyage de noces".



Ce n'est pas le premier démêlé avec la justice de M. Cornet, qui est inscrit au fichier des délinquants sexuels depuis sa condamnation en appel en 2019 à deux ans de prison avec sursis, cinq ans de suivi socio-judiciaire et 16.000 euros d'amende pour atteinte sexuelle sur une mineure de moins de 15 ans.



Il a été élu maire du Gosier en 2020.

