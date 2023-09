Guadeloupe: le fils d'un entrepreneur tué par balle mis en examen

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 26/09/2023 - Le fils d'un entrepreur, tué par balle à son domicile la semaine dernière en Guadeloupe, a été mis en examen pour "complicité de meurtre" et écroué, a indiqué mardi le parquet de Pointe-à-Pitre.



Une enquête pour assassinat avait été ouverte après le décès de Mickaël Paturot, 39 ans, un chef d'entreprise connu en Guadeloupe, qui avait été abattu à son domicile du Gosier dans la nuit du 22 au 23 septembre devant son épouse en rentrant d'une soirée.



"Le 24 septembre au soir, le fils de la victime se présentait avec son représentant légal et un avocat au commissariat pour révéler avoir été en lien avec les auteurs des faits", indique un communiqué de la procureure Caroline Calbo.



Le jeune homme mis en examen est âgé de 17 ans, selon les médias locaux, ce qui n'a pas été confirmé immédiatement de source judiciaire.



Les caméras de vidéosurveillance ont permis d'établir que plusieurs personnes étaient sur les lieux au moment des faits, dont l'une d'entre elles au moins portait une arme à feu, a précisé la procureure.



L'autopsie du corps a confirmé que la victime est décédée des suites d'une plaie par balle, selon la même source.



Placé en garde à vue, le fils de l'entrepreneur a été déféré devant un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour "complicité de meurtre lié à un vol avec arme, et complicité de tentative de vol avec arme".



Le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire, a également indiqué la procureure de Pointe-à-Pitre.