Guadeloupe: le débat sur l'autonomie n'est pas un "débat sur l'indépendance", selon Darmanin

Paris, France | AFP | lundi 28/11/2021 - Le débat sur l'autonomie évoqué par le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu en pleine crise sociale en Guadeloupe, ce n'est "évidemment pas le débat sur l'indépendance", a déclaré lundi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.



"L'autonomie c'est à la fois la décentralisation pour l'Outre-mer et ça pourrait s'apparenter à un statut comme la Polynésie française qu'on a aujourd'hui", a-t-il expliqué au micro de RMC/BFM.



Il a rappelé que la Polynésie "est un territoire pleinement français où nous avons nos armées (....) mais les compétences sociales, les compétences économiques sont la compétence du territoire", a poursuivi le ministre de l'Intérieur.



Dans une allocution télévisée vendredi soir, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a expliqué que "la question de l'autonomie" a été posée, "en creux", par les élus locaux eux-mêmes lors des discussions avec le gouvernement pour tenter de trouver une porte de sortie à la mobilisation, aux revendications multiples et émaillée de violences



Ce sont "les élus de Guadeloupe qui ont demandé ce débat sur l'autonomie. On ne peut pas à la fois dire le gouvernement n'écoute pas les élus et quand il les écoute dire + il écoute trop les élus+"".



"De Paris, c'est difficile de dire ce que veulent les Guadeloupéens", a indiqué M. Darmanin.



Le ministre des Outre-mer est actuellement en Guadeloupe. Il a indiqué qu'il rencontrerait lundi matin à la sous-préfecture de Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, "une dizaine de personnes" issues de l'intersyndicale, "pour échanger sur les revendications sanitaires".



L'obligation vaccinale devait s'appliquer le 15 novembre dans les Antilles, jour où a débuté la grève générale en Guadeloupe. Le mouvement de contestation émaillé de violences a ensuite gagné la Martinique où la contestation a débuté le 22 novembre.