Guadeloupe: le carnaval pourra finalement se tenir

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 10/02/2022 - En Guadeloupe, le carnaval, initialement annulé en raison de l'épidémie du Covid-19, pourra finalement se tenir à condition de "respecter un protocole pour la sécurité sanitaire et l'ordre public", a annoncé jeudi la préfecture.



Le carnaval, qui en Guadeloupe se déroule chaque semaine entre le dimanche de l'Epiphanie et le mercredi des Cendres, avait été annulé pour la deuxième année consécutive.



Finalement, la préfecture, en concertation avec les groupes carnavalesques, a autorisé la tenue des défilés dominicaux dans les villes de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre, a indiqué lors d'une conférence de presse Tristan Riquelme, le directeur de cabinet du préfet.



Cette décision a été prise en raison de la décrue de l'épidémie, et malgré une tension hospitalière encore très palpable, selon les autorités.



Mercredi, le préfet a annoncé un relèvement du couvre-feu de 20 à 22 heures dès samedi.



"Cela donne des conditions favorables à la tenue des déboulés", défilés au pas de course typiques du carnaval de Guadeloupe, a précisé M. Riquelme.



Depuis plusieurs dimanches, des déboulés sauvages se tiennent à Pointe-à-Pitre. Dimanche 6 février, le public s'était massivement déplacé, malgré l'interdiction des rassemblements.



"J'en appelle à la responsabilité de chacun pour que tout se déroule convenablement", a déclaré Christian Riquelme.



Le carnaval sera contenu dans un périmètre "sécurisé", et les groupes devront maintenir une "bulle sanitaire" pour défiler entre 16 heures et 22 heures, a-t-il précisé.



Les carnavaliers devront se faire tester, ne pas entrer en contact avec le public, lequel devra obligatoirement être masqué et éviter les attroupements sur le parcours.



En Guadeloupe, un groupe de carnaval peut compter plusieurs centaines de personnes, et des milliers de gens se rassemblent dans les rues.



Depuis les annonces du préfets, les réseaux sociaux de Guadeloupe bruissent des vidéos de répétitions des musiciens, ravis de ressortir leurs instruments rangés depuis presque deux ans.



"Nous expérimentons ce carnaval, plus contraint que d'habitude, mais qui existera quand même. Si cela ne se passe pas bien, nous ajusterons le tir", a précisé M. Riquelme.



De nombreux groupes ont d'ores et déjà accepté le protocole. D'autres, plus défiants envers la politique de l'Etat, n'ont pas participé aux réunions, a-t-on appris d'acteurs culturels du territoire.



"Nous savons que même si on se sent un peu plus relax par rapport à l'épidémie que le Covid est toujours là", a dit à l'AFP Joël Jacota, du Groupement pour la Culture et le Carnaval de Pointe-à-Pitre, qui a compté quelque 24 groupes "au moins" engagés sur le défilé de ce dimanche.