Guadeloupe: l'épidémie accélère à nouveau, nouveau variant suspecté

Pointe-à-Pitre, France | AFP | samedi 27/02/2021 - La préfecture de Guadeloupe a constaté samedi une "accélération de la reprise" de l'épidémie de Covid-19 sur l'île et s'inquiète de la "présence très probable d'un nouveau variant".



"Les 5 premiers jours de cette semaine sur l'archipel" ont montré que la propagation de l'épidémie, qui stagnait depuis une vingtaine de semaines, s'intensifie, selon la préfecture de Guadeloupe. "Le taux d'incidence sur sept jours glissants se situe autour de 90/100 000 habitants et le taux de positivité a dépassé 8, se rapprochant dangereusement du seuil d'alerte (10)", précise la même source.



Mardi, lors du point presse hebdomadaire sur la situation sanitaire locale, les autorités avaient recensé 23 personnes hospitalisées. Ce samedi, il y en avait 4 de plus, dont 9 patients en réanimation. La préfecture recense également "16 clusters dont 10 récents sont en cours d'investigation".



Avec le décès d'un homme "de moins de 55 ans", le nombre de décès liés au Covid-19 atteint 158 personnes sur l'île.



Avec 50 cas identifiés en une seule journée, le nombre de cas confirmés du variant dit anglais "poursuit son augmentation" et inquiète les autorités, qui ont également détecté "un autre variant" en cours d'analyse.



Dès mardi, le préfet Alexandre Rochate avait annoncé renforcer des mesures sanitaires, comme l'augmentation des jauges dans les lieux de rassemblement (stades, supermarchés, piscine, etc...).



"Si la dégradation observée ces deux dernières semaines" et surtout "depuis lundi" continue, le préfet n'exclut pas d'autres mesures comme les huis-clos pour les événement sportifs, la restriction de l'accès aux plages et aux rivières, et parle même d'aller jusqu'au "couvre-feu partiel ou généralisé".