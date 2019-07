Guadeloupe: grève générale au CHU pour dénoncer les conditions de travail

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mardi 23/07/2019 - Un mouvement de grève générale a débuté mardi au CHU de Guadeloupe et l'accès à l'établissement a été bloqué par une trentaine de personnes, ont indiqué à l'AFP la direction et des syndicats qui dénoncent les conditions de travail du personnel depuis un incendie en 2017.



Interrogée mardi par le sénateur de Guadeloupe Dominique Théophile sur "la situation catastrophique du CHU" et "le ras-le-bol" du personnel, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a salué "l'engagement des équipes qui effectuent un travail absolument remarquable de prise en charge des patients dans des conditions difficiles en raison de la dispersion des sites sur l'île".

Victime d’un incendie majeur le 28 novembre 2017, le CHU de Guadeloupe fonctionne depuis de façon perturbée. Plusieurs services ont été délocalisés dans des locaux transitoires inadaptés, selon le personnel.

A l'appel d'une intersyndicale (CGTG -Union générale des travailleurs guadeloupéens), des grévistes ont fermé les grilles du CHU mardi matin. "Tous les services sont concernés par le mouvement, principalement à l’administratif, car le personnel soignant a une obligation de service minimum", a indiqué Gaby Clavier, de l'Union des travailleurs de la santé (branche de l’UGTG), assurant que le mouvement était "bien suivi".

"Le blocage est en cours, j’ai fait un constat d’huissier et je vais saisir le tribunal pour demander d'ouvrir l'hôpital", a réagi Gérard Cotellon, directeur du CHU qui dit n’avoir que trois grévistes déclarés officiellement.

Le conflit a débuté le 10 juillet au service d’accueil des urgences (SAU) et à la maternité, délocalisés depuis l'incendie. Au SAU, les soignants et brancardiers protestent contre l'exiguïté des locaux et le manque de moyens humains et matériels.

"Le plan de réorganisation de l'offre de soins et la situation structurelle de l'établissement devraient être stabilisés en 2020", a affirmé Mme Buzyn.

"Ce plan a fait l'objet d'un financement conséquent à hauteur de 54 millions d'euros pour la livraison d'un nouveau pôle parents-enfants en octobre 2020" et "la réhabilitation des premiers services aux urgences d'ici la fin de l'année. Les blocs seront de nouveau opérationnels au 1er semestre 2020", a-t-elle assuré.

L’établissement fait aussi face à des difficultés budgétaires importantes. Avec une dette fournisseurs "qui avoisine les 49 millions d'euros", il "ne peut assumer dans de bonnes conditions l'approvisionnement des denrées et médicaments pour les patients", selon le sénateur Théophile.

"Une aide supplémentaire en trésorerie a été versée à l'établissement début juillet, ce qui permettra d'atteindre 48 millions d'euros d'aide pour les six premiers mois de 2019", a répondu Mme Buzyn.