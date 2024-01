Guadeloupe: deux enquêtes ouvertes après le décès d'un homme, abattu par un gendarme

Basse-Terre, France | AFP | mercredi 09/01/2024 - Deux enquêtes ont été ouvertes après le décès d'un homme de 39 ans, tué mardi par un gendarme sur la commune de Goyave, à l'est de Basse-Terre, a annoncé le parquet.



Les gendarmes ont été appelés pour une intervention dans une résidence de Goyave en raison du comportement violent d'un individu et à leur arrivée, ils ont découvert deux personnes blessées.



Selon les médias locaux, l'individu aurait foncé sur les gendarmes, qui ont fait usage de leur arme.



Sur place, deux personnes ont également été blessées par arme blanche, a indiqué le procureur de la République de Basse-Terre, en Guadeloupe, Xavier Sicot.



Une première enquête a été ouverte "du chef de tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique et violence avec arme ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours", a précisé le procureur.



Elle devra "déterminer les raison des interventions" des gendarmes "et plus particulièrement les actes qui auraient pu être commis par l'homme violent avant son décès" à l'encontre de ces deux victimes, explique encore le procureur M. Sicot.



Les recherches devront aussi "analyser le comportement" du défunt "vis-à-vis des gendarmes intervenus sur place", détaille le parquet.



Quant à la seconde enquête, ouverte "du chef de violence par une personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné la mort sans intention de la donner", elle devra "déterminer les circonstances exactes de l'usage de son arme" par le gendarme, a précisé M. Sicot, toujours dans le communiqué.