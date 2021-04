Guadeloupe: des centaines de personnes réunies à une fête en mer malgré le confinement

Pointe-à-Pitre, France | AFP | vendredi 29/04/2021 - En Guadeloupe, où le confinement a débuté mardi pour lutter contre la propagation du coronavirus, un arrêté préfectoral interdit désormais "le regroupement de navires" après une fête en pleine mer qui a réuni plusieurs centaines de personnes, durant le week-end, a annoncé le préfet.



"J’ai pris une mesure depuis qui interdit à la mise à couple (regroupement) des bateaux, ça évitera que les gens puissent avoir cette idée-là", a annoncé mercredi soir, le préfet de la Guadeloupe, Alexandre Rochatte, lors du point de situation sur la situation sanitaire, à la préfecture de Basse-Terre.



Dans un communiqué publié mardi soir, la préfecture précisait déjà que "dorénavant, le regroupement de navires à couple est interdit, sauf motif impératif de sécuritéé".



Cette décision intervient alors que les mesures de confinement sont entrées en vigueur, mardi, en Guadeloupe, et que "des dizaines de verbalisations" ont eu lieu, dimanche, dans le Grand-Cul-de-sac Marin, au large de Sainte-Rose, après un contrôle de la brigade nautique de la gendarmerie.



"Nous avons constaté un rassemblement de plusieurs dizaines de bateaux avec plusieurs centaines de personnes qui étaient à écouter de la musique danser et consommer de l'alcool", a expliqué à l’AFP l’adjudant-chef Jonathan Michon, commandant de la brigade nautique de la Gendarmerie» .



"Les bateaux étaient à couple", c’est-à-dire regroupés, permettant à leurs occupants de passer de l’un à l’autre.



"60, 70, peut-être 80" embarcations, "avec les scooters" (NDLR : des mers) se trouvaient ainsi réunies en pleine mer, "sur un haut fond pas loin de l’îlet Biche", au large de Sainte-Rose (commune de la Basse-Terre).



Les immatriculations des navires ont été relevées afin de donner lieu à des verbalisations "pour le regroupement de plus de 6 personnes dans le cadre des mesures sanitaires actuelles", a précisé le gendarme.



La Guadeloupe connaît sa troisième vague épidémique depuis plusieurs semaines. 13 nouveaux décès sont à déplorer entre le 19 et le 25 avril, et "15 nouveaux clusters" ont été déclarés.