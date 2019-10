Guadeloupe : 5 hommes écroués pour des casses de bijouteries à la disqueuse

Pointe-à-Pitre, France | AFP | mercredi 02/10/2019 - Cinq hommes ont été écroués mardi soir pour les attaques de deux bijouteries et d’une poste à la disqueuse, en Guadeloupe, a-t-on appris mercredi du parquet de Pointe-à-Pitre.



Quatre Guadeloupéens et un Dominiquais âgés de 39, 35, 31, 24 et 20 ans, parmi lesquels des gérants d’entreprises, ont été mis en examen pour "vol en bande organisée", mardi soir, a indiqué à l’AFP Alexandra Onfray procureur adjoint de Pointe-à-Pitre.

Ils sont soupçonnés d’être impliqués dans "deux vols de bijouteries à la disqueuse" en juin et juillet à Pointe-à-Pitre et une tentative de vol à La Poste du Lamentin (commune de la Basse-Terre).

C’est d’ailleurs peu après l’attaque avortée de celle-ci, dans la nuit du 28 au 29 septembre (ils ont été mis en fuite par les gendarmes après le déclenchement de l’alarme) qu’ils ont été interpellés par les hommes de la DIPJ, en charge des enquêtes sur les casses des bijouteries.

"C’est du quasi commando" explique Mme Onfray : "une équipe cagoulée, gantée, avec repérage préalable, chacun a son rôle prédeterminé, on prend un véhicule que l’on vole, que l’on va brûler pour effacer les traces ce n’est pas très commun ici."

Les montres de luxe ont été ciblées dans l’une des bijouteries, pour laquelle "le butin a atteint 300.000 euros" selon la même source, portant le montant total des objets dérobés entre juin et juillet à "plus de 400.000 euros".

Deux suspects sont à leur compte: carreleur et gérant de bar. Le jeune dominiquais est en situation irrégulière. Certains sont connus des services de police, "pour des choses qui n’ont rien à voir" souligne la procureure.

Selon une source proche de l’enquête, certains des cinq suspects écroués pourraient être impliqués dans l’attaque à la voiture bélier d’une concession automobile à Baie-Mahault début septembre.