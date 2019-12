Guadeloupe: 476 cas de dengue confirmés depuis juillet

Pointe-à-Pitre, France | AFP | lundi 02/12/2019 - Quelque 476 cas de dengue ont été confirmés depuis juillet en Guadeloupe, a indiqué lundi Santé publique France, qui parle d'"épidémie confirmée" dans le département d'Outre-mer.



"Depuis juillet 2019, on observe près de 2.000 cas cliniquement évocateurs de dengue, dont près de 50% des cas au cours des quatre dernières semaines", a précisé l'organisme dans son dernier bulletin reçu lundi.

Si "72% des communes sont touchées", les foyers sont surtout situés au Gosier, l'une des zones les plus touristiques, et à Marie-Galante, selon le bulletin.

Au total, "476 cas ont été biologiquement confirmés", a précisé l'instance de santé, en faisant état de "plus d'une vingtaine de passages aux urgences pour suspicion de dengue, dont huit nécessitant une hospitalisation".

Selon Santé publique France, le sérotype majoritaire circulant est la dengue de type 2, avec pour symptômes une fièvre élevée évoluant depuis moins de dix jours, accompagnée d'un ou plusieurs signes (maux de tête, douleurs articulaires, grande fatigue, yeux douloureux).

Depuis plusieurs mois, les cas de dengue se multiplient en Guadeloupe et les autorités sanitaires alertent sur les mesures à prendre pour éliminer au mieux moustiques et foyers larvaires, et sur les moyens de protection (port de vêtements longs et utilisation de répulsifs).