Grosse affluence au Salon du tourisme

Naturellement, comme lors des précédentes manifestations, si les hôtels et pensions de famille des cinq archipels sont toujours bien représentés dans les allées du Salon, la concurrence des vols internationaux de ces derniers mois semble avoir bien profité aux hébergeurs locaux. "Je suis souvent complet depuis l'arrivée de French bee, j'ai beaucoup de réservations, les gens s'y prennent à l'avance. Je viens à cette édition car février est une période creuse, mais je n'ai plus énormément de disponibilités", reconnaît Karine de Vanira lodge, à la Presqu'île.

Toutefois, il y avait encore vendredi de très nombreuses bonnes affaires et plusieurs belles découvertes à faire, mêmes s'il faut l'avouer, il fallait s'armer de patience devant certains stands. Lors de la précédente édition, 18 529 visiteurs ont foulé le sol de Mamao, on peut imaginer vue l'affluence de ce matin, frôler la barre des 20 000 personnes dimanche soir.

Outre les hébergements, les prestataires d'activités de loisir se sont faits au fil du temps une part belle au Salon du Tourisme. Cours de kytesurf, de surf, clubs de randonnées ou encore clubs de plongée avec le tout nouveau club de Hiva Oa aux Marquises étaient bien représentés. "Je suis le seul club de plongée aux Marquises. Il y a des personnes qui viennent exprès à Hiva Oa pour plonger. Je propose une dizaine de sites de plongées, mais également d'autres prestations sur l'eau ou bien culturelles ", explique Humu Kaimuko, qui vient d'ouvrir son club il y a quelques mois seulement.

Et si vous préférez le ciel aux profondeurs marines, rien ne vous empêche aux grès de vos pérégrinations de vous arrêter devant l'hélicoptère de Tahiti Nui Helicopters et de vous offrir un tour en hélico pour admirer Tahiti ou Moorea d'en haut. "C'est la première fois que l'on est présent au Salon, les personnes peuvent voir l'hélico de plus près, cela nous donne une bonne visibilité, pas mal de gens ont l'air intéressé" , précise la société.