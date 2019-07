Grogne au marché de Papeete

PAPEETE, le 2 juillet 2019 – Certains vendeurs de fruits et légumes du marché municipal de Papeete haussent le ton depuis lundi, après la mise en application d’une nouvelle réglementation sanitaire qui leur impose de vider leurs étals chaque jour.



L’information a été largement relayée sur les réseaux sociaux lundi. Des vendeurs de fruits et légumes du marché de Papeete s’élèvent contre une nouvelle réglementation sanitaire appliquée depuis le 1er juillet, leur imposant de vider leurs étals à chaque fermeture. Auparavant, les commerçants avaient pour habitude de laisser leurs produits couverts par un pareu directement sur les tables du marché après la fermeture. Sur place, certains commerçants affirment ne pas être mécontents de cette nouvelle disposition, tandis que d’autres appelaient littéralement à lancer une « grève ».



Sur place également, la directrice du marché, Vaihere Tehei, confirme qu’une nouvelle réglementation sanitaire est appliquée pas à pas depuis 2012 aux différents commerçants du marché. La réglementation applicable depuis lundi doit permettre d’éviter aux fruits et légumes d’être notamment exposés aux rongeurs. Des chambres froides ont notamment été achetées pour permettre aux commerçants de stocker les denrées. Problème, ces frigos sont payants.



Malgré la grogne, la directrice affirme que la réglementation sera bien appliquée.